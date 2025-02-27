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Ворог нещадно намагається прорвати оборону в Донецькій області: Сирський про ситуацію на фронті

Ворог нещадно намагається прорвати оборону в Донецькій області: Сирський про ситуацію на фронті

Українські військові зміцнюють оборону на Донеччині: ворог зазнає втрат, але не відмовляється від спроб прориву. / Фото: Олександр Сирський

Українські захисники вжили низку заходів, що дозволили сповільнити просування ворога на більшості загрозливих ділянок.

Російські війська інтенсивно наступають на Новопавлівському напрямку в Донецькій області, намагаючись прорвати оборону та захопити три населені пункти.

Про ситуацію на передовій повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у своєму Telegram-каналі. 

За словами Сирського, противник продовжує реалізацію свого давнього задуму — вийти на адміністративні кордони Донеччини, проте за три роки його плани залишаються нездійсненними.

“Втрати ворога тільки зростають, а наші воїни завдають йому максимальних втрат як у живій силі, так і в техніці”, – зазначив він.

На командних пунктах командувач заслухав командувача ОТУ “Донецьк” Олександра Тарнавського та командирів бригад щодо ведення бойових дій, наявних потреб та проблемних питань.

“Віддав усі необхідні розпорядження щодо їхнього вирішення”, – додав Сирський.

Українські військові провели перегрупування військ та покращили взаємодію підрозділів, що дозволило стримати ворога.

“Висловлюю щиру вдячність нашим захисникам і захисницям за результативність, мужність і стійкість”, – наголосив командувач.

Українські воїни продовжують тримати оборону та не дають ворогу шансів на просування.

Нагадаємо, за словами Сирського, українські сили вже завдають ударів по об’єктах на території Росії на відстані до 1700 кілометрів.

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