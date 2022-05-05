Ворог несе значні втрати: у Генштабі ЗСУ розповіли про ситуацію в районі Ізюма

Ворог несе значні втрати: у Генштабі ЗСУ розповіли про ситуацію в районі Ізюма

В районі міста Ізюм російська армія зазнає значних втрат. Саме тому вона змушена вивести на відновлення деякі підроздили армії.

Як зазначаєть в повідомленні Генштабу ЗСУ, ворог не припиняє спроби покращити тактичне положення своїх підрозділів в районі міста Ізюм, здійснює артилерійські обстріли наближених населених пунктів, однак успіхів не має.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України від 5 травня.

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"Через значні втрати ворог вивів на відновлення підрозділи зі складу 4-ї танкової дивізії 1-ї танкової армії та 106-ї повітряно-десантної дивізії збройних сил російської федерації", - інформують у пресслужбі ЗСУ.

Нагадаємо, за даними Генштабу, російські окупанти продовжують наступ на Донбасі та провокації у Придністров’ї й Білорусі. Військові РФ проводять перегрупування та вживають заходів з поповнення боєприпасів та пального.

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