Ворог ні на день не припиняє штурмові дії на Покровському відтинку - Deep State

Ситуація поблизу Покровська: останні дні ворог активно проводить атаки на Срібне, південніше Надіївки, з півдня та сходу на Удачне, із заходу та сходу в районі Котлиного та з південного заходу на Звірове. Частково має успіхи, на багатьох ділянках ситуація уточнюється.

Про це інформує аналітичний канал Deep State у повідомленні у соцмережах.

"Особливо добре проявив себе один із підрозділів Сил Оборони в Удачному, який замінив одну з новостворених бригад. Номер підрозділу не повідомляємо, бо ворог ще не має відомостей хто там точно", - йдеться у повідомленні.

Крім того, в результаті запеклого опору підрозділів 59 ОШБр, ворог змушений провести поповнення своїх підрозділів у Новоєлизаветівці та Нововасилівці. Поповнення відбувається і в районі Шевченко-Даченське, де втрати противника виявилися для нього важкими.

Нагадаємо, російська армія шукає шляхи для захоплення Покровська на Донеччині. Ймовірно, окупанти можуть вдатися до реалізації цієї мети через сусідню Дніпропетровську область.

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