“Ворог нічому не вчиться”: Федоров розкрив подробиці “прильоту” по штабу окупантів у Мелітополі

Напередодні 11 листопада у тимчасово окупованому Мелітополі сили спротиву підірвали штаб ворога. Там якраз відбувалась нарада російських офіцерів. Попри те, що район охороняли, силам спротиву все одно вдалось ліквідувати окупантів.

Про це в ефірі телемарафону розповів мер Мелітополя Іван Федоров.

Подробиці “прильоту”

“Це підприємство, яке знаходиться в нижній частині Мелітополя і яке ворог перетворив з перших днів окупації на свій склад і військову базу. Хочу наголосити, що ліквідація ворогів на цьому підприємстві відбувалась вже тричі, але ворог нічому не вчиться і продовжує там розташовувати свої штаби”, — розповів Федоров.

За його словами, в цьому ж районі знаходиться також захоплений районний відділок поліції і військкомат. Тож ворог нижню частину міста перетворив начебто у свій адміністративний центр, говорить мер Мелітополя.

“В офісному приміщенні одного з цехів цього підприємства противник розмістив свій штаб і регулярно там проводив свої наради. За декілька годин до зборів окупанти перекрили район на в'їзд та виїзд автівок у безпекових цілях. Однак щось пішло не так. Туди з’їхались як росгвардійці, так і ФСБшники”, — зазначив Федоров.

Він додав, що не лише три офіцери стали “200-тими”, які вже не зможуть воювати, а також десятки поранених, яких потім ще декілька годин вивозили швидкі, які метушилися по всьому місту.

“Стався вибух автівки і саме ця автівка принесла трагічні новини для ворогів, що не може не радувати”, — каже мер Мелітополя.

“Так, насправді сьогодні сили спротиву продовжують працювати в тимчасово окупованому місті, тимчасово окупованому півдні, не дивлячись на те, що це величезна небезпека для них самих. Але саме в кооперації сил спротиву, Збройних сил України, спецслужб ми бачимо результати, коли ворог себе не може відчувати комфортно в нашому тимчасово окупованому Мелітополі”, — резюмував Федоров.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області 11 листопада стався потужний вибух у штабі російських окупантів. Внаслідок цього загинули щонайменше три російські офіцери.

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