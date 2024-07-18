Ворог обстрілами знищив адмінбудівлю "Укрзалізниці" в Лимані (фото)

Жертв чи постраждалих серед працівників залізниці вдалось уникнути, проте так щастить не завжди, зазначили в компанії.

Російські війська вкотре обстріляли адміністративну будівлю "Укрзалізниці" в Лимані на Донеччині. Будівля не підлягає відновленню.

Про це повідомили в "Укрзалізниці".

"Відновленню не підлягає..." Такі примітки ми інколи читаємо у наших звітах після ворожих атак на залізничну інфраструктуру. Цього разу після обстрілу російської армії відновленню не підлягає адміністративна будівля залізниці в Лимані", – йдеться в заяві компанії.

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Там додали, що також інші приміщення зазнали суттєвих ушкоджень. Залізничники вже намагалися відновити їх після попередніх обстрілів: встановили нові вікна, провели подекуди косметичний ремонт. Однак цього разу масштаб руйнувань суттєвіший.

"На щастя, жертв чи постраждалих серед працівників залізниці вдалось уникнути, проте так щастить не завжди", – зазначили в "Укрзалізниці".

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Знищена адмінбудівля залізниці в Лимані / Фото: "Укрзалізниця"

Зауважимо, в ніч проти 18 липня російські окупанти вкотре атакували Україну безпілотниками: вибухи пролунали в Києві, Дніпрі та Кривому Розі.

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