Ворог обстрілами знищив адмінбудівлю "Укрзалізниці" в Лимані (фото)

Жертв чи постраждалих серед працівників залізниці вдалось уникнути, проте так щастить не завжди, зазначили в компанії.
Російські війська вкотре обстріляли адміністративну будівлю "Укрзалізниці" в Лимані на Донеччині. Будівля не підлягає відновленню.
Про це повідомили в "Укрзалізниці".
"Відновленню не підлягає..." Такі примітки ми інколи читаємо у наших звітах після ворожих атак на залізничну інфраструктуру. Цього разу після обстрілу російської армії відновленню не підлягає адміністративна будівля залізниці в Лимані", – йдеться в заяві компанії.
Там додали, що також інші приміщення зазнали суттєвих ушкоджень. Залізничники вже намагалися відновити їх після попередніх обстрілів: встановили нові вікна, провели подекуди косметичний ремонт. Однак цього разу масштаб руйнувань суттєвіший.
"На щастя, жертв чи постраждалих серед працівників залізниці вдалось уникнути, проте так щастить не завжди", – зазначили в "Укрзалізниці".
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Зауважимо, в ніч проти 18 липня російські окупанти вкотре атакували Україну безпілотниками: вибухи пролунали в Києві, Дніпрі та Кривому Розі.
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