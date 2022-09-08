Ворог обстріляв Харків фугасними та бойовими снарядами: місцеві розповідають про дивовижні порятунки

Рашисти вгатили по Харкову реактивними системами залпового вогню, в результаті 2 загиблих та 5 поранених.

Обстріл стався зранку у Харкові, прильоти зафіксували в Індустріальному та Немишлянському районах, йдеться в ТСН.19.30.

О 10 ранку росіяни обстріляли Харків з реактивних систем залпового вогню, вибухи лунали протягом 20 хвилин. Ворожі снаряди впали у людних місцях, вирва від боєприпасу утворилась біля парку та будинку культури. У кількох метрах звідси отримала поранення людина, першу допомогу надавали перехожі.

Під час ранкових обстрілів загинули 2 людини, ще п’ятеро отримали поранення. Щонайменше 5 будинків пошкоджені уламками.

«Я в момент вибуху був якраз дома. Моя кицька мене затримала і я не вийшов сюди. Вікна повилітали, які ближче до цього вибуху, саме на куті будинку», - каже чоловік.

Рашисти обстріляли місто небезпечними фугасними та бойовими снарядами, кажуть рятувальники. «Несе загрозу тим, що великий об’єм вибуху. Бойові касетні елементи - це те, що ви бачили, коли вилітають касети і накривають велику площу і вражають шрапнеллю. Там бойові елементи ролики, шарики», - каже керівник групи піротехнічних робіт ГУ ДСНС у Харківській області Ігор Овчарук.

Не давали спокою росіяни Харкову і вночі. Вже традиційно гатили по місту ракетами С-300 з Бєлгороду. Через ці обстріли пошкоджені об’єкти інфраструктури та підприємство.

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