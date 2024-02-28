Ворог обстріляв Курахове: "прилетіло" по будинках і пожежній частині (фото)

Загарбники вдарили по житловій забудові міста.
Російські війська 28 лютого обстріляли Курахове на Донеччині, влучивши по житловій забудові та пошкодивши пожежну частину.
Про це повідомили в МВС України.
"Донеччина. Унаслідок ворожого обстрілу пошкоджена пожежна частина", – йдеться в заяві.
В МВС уточнили, що російські окупанти обстріляли місто Курахове Покровського району: вдарили по житловій забудові. Внаслідок удару вибуховою хвилею було пошкоджено будівлю пожежної частини.
На щастя, рятувальники не постраждали.
В МВС опублікували фото руйнувань.
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Нагадаємо, російські війська в ніч проти 28 лютого вдарили чотирма балістичними ракетами по Покровську на Донеччині. В місті зафіксовано багато руйнувань.
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