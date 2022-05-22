Ворог обстріляв Лиман, Закітне, Озерне та Діброву: у Генштабі повідомили про вплив на позиції підрозділів ЗСУ

Ворог обстріляв Лиман, Закітне, Озерне та Діброву: у Генштабі повідомили про вплив на позиції підрозділів ЗСУ

На Сєвєродонецькому напрямку противник вів бойові дії в районі населеного пункту Прудівка.

На Лиманському напрямку ворог обстріляв населені пункти Лиман, Закітне, Озерне та Діброва. Продовжував вогневий вплив на позиції підрозділів Сил оборони.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 22 травня.

"Підрозділи окупантів також намагалися вести наступ з метою захоплення населеного пункту Олександрівка, успіху не мали. Із мінометів та ствольної артилерії ворог продовжив обстріли позицій Сил оборони вздовж лінії зіткнення на зазначеному напрямку", - зазначило командування.

На Бахмутському напрямку, за підтримки артилерії, окупанти намагалися покращити тактичне положення своїх підрозділів. Вели бойові дії в районі населених пунктів Тошківка, Комишуваха, Трипілля та Василівка.

Раніше в Генштабі повідомили, що окупанти посилюють контроль над українсько-російським кордоном у Брянській та Курській областях.

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