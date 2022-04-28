Ворог обстріляв Покотилівку в Харківській області: є загиблі та поранені (фото)

Ворог обстріляв Покотилівку в Харківській області: є загиблі та поранені (фото)

Пошкоджено близько 30 житлових будинків та школу.

Військові ЗС РФ обстріляли селище міського типу Покотилівка, що у Харківському районі.

Про загиблих та поранених повідомила Харківська обласна прокуратура.

Наразі розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 28 квітня 2022 року близько 10 години військовослужбовці ЗС РФ обстріляли смт Покотилівка Харківського району.

Внаслідок обстрілу російських окупантів загинуло двоє чоловіків. Ще сім мирних мешканців отримали поранення.

Пошкоджено близько 30 житлових будинків та школу.

Харківська обласна прокуратура

Огляд місця події проводили слідчі відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області за участі прокурорів Харківської обласної прокуратури.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СВ Управління СБУ в Харківській області.

Нагадаємо, раніше у тимчасово окупованому селі Якимівка Мелітопольського району Запорізької області у четвер, 28 квітня, "самоліквідувався" міст. Саме за допомогою нього російські окупанти постачали паливо та зброю з окупованого Криму.

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