Ворог обстріляв з артилерії позиції ЗСУ біля Хрінівки та Янжулівки на Чернігівщині - Генштаб

Загарбники вдосконалюють оборонні позиції на кордоні з Росією.
На Сіверському напрямку окупанти продовжують вдосконалення оборонних позицій в прикордонних районах Російської Федерації.
Про це повідомляє Генштаб Міноборони України у вечірньому зведенні 25 червня.
"Ворог обстріляв з артилерії позиції наших військ у районах населених пунктів Хрінівка та Янжулівка Чернігівської області", - йдеться у зведенні.
Нагадаємо, білоруські військові продовжують патрулювати білорусько-український кордон. З території Білорусі існує загроза ракетних та авіаційних ударів по українських населених пунктах.
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