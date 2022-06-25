Ворог обстріляв з артилерії позиції ЗСУ біля Хрінівки та Янжулівки на Чернігівщині - Генштаб

Ворог обстріляв з артилерії позиції ЗСУ біля Хрінівки та Янжулівки на Чернігівщині - Генштаб

Загарбники вдосконалюють оборонні позиції на кордоні з Росією.

На Сіверському напрямку окупанти продовжують вдосконалення оборонних позицій в прикордонних районах Російської Федерації.

Про це повідомляє Генштаб Міноборони України у вечірньому зведенні 25 червня.

"Ворог обстріляв з артилерії позиції наших військ у районах населених пунктів Хрінівка та Янжулівка Чернігівської області", - йдеться у зведенні.

Нагадаємо, білоруські військові продовжують патрулювати білорусько-український кордон. З території Білорусі існує загроза ракетних та авіаційних ударів по українських населених пунктах.

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