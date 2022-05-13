Ворог обстрілював цивільні об'єкти Сумщини та завдав авіаудару по Товстодубовому - Генштаб

Окупанти продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти України з території Росії. Зокрема, потерпає Сумська область.
У п'ятницю, 13 травня, російські загарбники з артилерії били по цивільних об'єктах Сумщини. Також вони завдали авіаудару по селу Товстодубове на Сумщині.
Про це повідомляється у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України 13 травня.
"На Сіверському напрямку противник посилює охорону ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. Із території Російської Федерації ворог обстрілював з артилерії цивільні об'єкти на території Сумської області та завдав авіаудару по населеному пункту Товстодубове", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у ніч проти 13 травня російські окупанти двічі вдарили ракетами по Сумщині. Обстріл було здійснено з території РФ по прикордонному населеному пункту Очкине у Шосткинському районі.
Читайте також:
- Білорусь продовжує збори військовозобов’язаних - Генштаб ЗСУ
- Нічні обстріли у Миколаєві: поранені 5 осіб, пошкоджено міську інфраструктури та понад 10 багатоповерхівок
- На супутникові знімки потрапив момент знищення російських суден поблизу острова Зміїний (фото)