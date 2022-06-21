Ворог обстрілював позиції українських військових: у Генштабі розповіли, яка ситуація на півдні України

Ворог обстрілював позиції українських військових: у Генштабі розповіли, яка ситуація на півдні України

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію на півдні України.

На Південнобузькому напрямку ворог вів повітряну розвідку БпЛА та здійснював обстріли позицій ЗСУ.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 21 червня.

"На Південнобузькому напрямку ворог, з метою виснаження особового складу та руйнування фортифікаційних споруд здійснював вогневий вплив по позиціях наших військ та вів повітряну розвідку БпЛА", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що українські захисники просуваються на Херсонському напрямку і витісняють окупантів з 2-го і 3-го рубежів оборони.