Ворог обстрілював силами оперативно-тактичної авіації райони Авдіївки, Нью-Йорка та Новоселівки - Генштаб

Окупанти завдавали авіаційних ударів силами армійської авіації неподалік населених пунктів Роти, Покровське та Новоселівка.
На Донецькому напрямку противник завдавав авіаційних ударів силами оперативно-тактичної авіації у районах Авдіївки, Нью-Йорка, Новоселівки, Щербаків та армійської авіації – неподалік населених пунктів Роти, Покровське та Новоселівка.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу Збройних сил України за 1 квітня.
На Сєвєродонецькому напрямку ворог веде штурмові дії в населеному пункті Сєвєродонецьк, має частковий успіх, встановив контроль над східною частиною міста.
На Бахмутському напрямку противник проводить штурм в населеному пункті Комишуваха, успіху не має.
На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій окупанти не проводили.
Раніше Генштаб ЗСУ розповів, як на захоплених територіях окупанти грабують і залякують цивільних.
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