Ворог обстрілює Авдіївку із напрямків майже на 180 градусів: на вулицях валяються докази військових злочинів РФ

Потужний вибух і величезна біла хмара, схожа на гриб - таке відео напередодні стрімко ширилося Мережею.

Автори наполягали, що то російська ракета влучила у Авдіївський коксохімічний завод. Майже у ті самі хвилини, на ділянці фронту північніше тимчасово загарбаного Донецька було дуже гаряче, йдеться в ТСН.

Та то не був удар по Авдіївському коксохіму, як одразу припускали користувачі. Натомість ракети були. «Чотири ракети пролетіли туди», - розповідають свідки.

Олег каже, коли пролунали вибухи, вони із сусідом намагалися вирахувати, куди саме завдали удару. Чоловік твердить, рашиські ракети вибухнули десь далі, за межами Авдіївки. «Десь у районі блокпосту. У Мар'їнці десь. Його ми не бачили, але здіймався шлейф світлого диму», - каже чоловік.

Навіть ракетного удару в Авдіївці нині дуже небезпечно. Тут давно забули, що таке вода у крані, а ще електрика, газ та зв'язок. Магазини зруйновані, або ж зачинені. На вулицю, у не так давно, багатотисячний Авдіївці, місцеві жителі, що дотепер не залишили місто, зайвий раз намагаються не виходити.

Тут напевне знають, як свистить та вибухає важкий снаряд. Понад вісім років Авдіївка - прифронтове місто. І тут бачили -чимало смертей. Тепер у місті майже не залишилося вцілілих споруд.

Час до часу, ворожі важкі артилерійські снаряди прилітають і вибухають просто біля під'їздів багатоповерхівок, де й дотепер ще залишаються і мешкають цивільні. Але головна проблема у тім, що атакує й обстрілює ворог Авдіївку із напрямків майже на 180 градусів. Навкруги майже порожнє розстріляне місто. Влучання свідчать, що це планомірний і методичний розстріл житлової забудови великого українського міста. І, дуже часто по Авдіївці русня гатить забороненою.

Сліди від застосування фосфорних боєприпасів тут зустрічаються буквально на кожному кроці. Нерозірвані касетні боєприпаси лежать просто на дорозі. Маленькими, страшними флешетами, загостреними сталевими снарядами з опереним хвостом, рясно засіяно все довкола. Усе це красномовно свідчить: військові злочини в Україні рашисти вчиняють безупину, щодоби.

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