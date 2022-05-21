Ворог обстрілює цивільну інфраструктуру Гуляйполя та Кам’янського Запорізької області - Генштаб

Загарбники продовжують обстріли із мінометів та артилерії населених пунктів, безпосередньо наближених до лінії зіткнення.
Російські окупанти здійснювали обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Времівка Донецької області, Ольгівське, Затишшя, Гуляйполе, Оріхів, Новоданилівка та Кам’янське Запорізької області.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу Збройних сил України 21 травня.
На Новопавлівському та Запорізькому напрямках наступальних дій ворог не проводив.
На Південнобузькому напрямку окупанти активних бойових дій не проводили. Зосереджували основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів, веденні розвідки та заходах з інженерного обладнання позицій.
Окупанти продовжують обстріли із мінометів та артилерії населених пунктів, безпосередньо наближених до лінії зіткнення.
Нагадаємо, окупанти готуються наступати на Слов’янському напрямку і гатять по Донбасу з усього, що мають.
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