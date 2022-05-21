Ворог обстрілює цивільну інфраструктуру Гуляйполя та Кам’янського Запорізької області - Генштаб

Загарбники продовжують обстріли із мінометів та артилерії населених пунктів, безпосередньо наближених до лінії зіткнення.

Російські окупанти здійснювали обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Времівка Донецької області, Ольгівське, Затишшя, Гуляйполе, Оріхів, Новоданилівка та Кам’янське Запорізької області.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу Збройних сил України 21 травня.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках наступальних дій ворог не проводив.

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На Південнобузькому напрямку окупанти активних бойових дій не проводили. Зосереджували основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів, веденні розвідки та заходах з інженерного обладнання позицій.

Окупанти продовжують обстріли із мінометів та артилерії населених пунктів, безпосередньо наближених до лінії зіткнення.

Нагадаємо, окупанти готуються наступати на Слов’янському напрямку і гатять по Донбасу з усього, що мають.

Перемога для України - це повернення до 24 лютого, а потім - забрати і решту територій: інтерв'ю Зеленського - ТСН

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