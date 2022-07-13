Ворог обстрілює населені пункти із танків та артилерії: в Генштабі розповіли, що відбувається на півдні України

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію на півдні України.

Російські окупаційні війська обстрілювали населені пункти на Південнобузькому напрямку зі ствольної та реактивної артилерії, а також танків.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 13 липня.

"На Південнобузькому напрямку війська агресора здійснювали обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Потьомкине, Князівка, Осокорівка, Добрянка, Біла Криниця, Партизанське, Благодатне, Киселівка, Новогригорівка, Зоря, Оленівка, Котляреве, Шевченкове, Луч, Посад-Покровське, Степова Долина, Українка, Прибузьке, Нова Зоря, Лимани та Лупареве. Також ворог вів повітряну розвідку БпЛА", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі додали, що в акваторії Чорного та Азовського морів у готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України противник утримує чотири носії високоточної зброї.

Нагадаємо, що у Херсонській області Збройні сили України знищили бойову машину піхоти росіян із гаубиць М777.