Ворог обстрілює населені пункти на півдні України, в акваторії Чорного моря перебуває три носії крилатих ракет - Генштаб

Ворог обстрілює населені пункти на півдні України, в акваторії Чорного моря перебуває три носії крилатих ракет - Генштаб

У Генштабі ЗСУ повідомили оперативну ситуацію на півдні України.

Російські окупаційні війська не припиняють обстріли населених пунктів на півдні України.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

"На Південнобузькому напрямку окупанти продовжували обстріли в районах населених пунктів Трудолюбівка, Князівка, Веселий Кут, Червоний Яр, Кобзарці, Любомирівка, Посад-Покровське та Лупареве. Вели повітряну розвідку. Зафіксовано роботу засобів радіоелектронної боротьби поблизу Великої Олександрівки", - зазначили у Генштабі.

Тим часом, українські військові звільнили острів Зміїний.

"Не витримавши вогневого впливу наших артилерійських, ракетних та авіаційних підрозділів, російські окупанти залишили острів Зміїний. Таким чином Одещину повністю звільнено", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі додали, що у готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває три носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

Нагадаємо, що у Міноборони назвали три найгарячіші напрямки на фронті.