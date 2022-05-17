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Ворог обстрілює населені пункти Сумської та Чернігівської областей: Генштаб повідомив, звідки РФ завдає ударів

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Ворог обстрілює населені пункти Сумської та Чернігівської областей: Генштаб повідомив, звідки РФ завдає ударів

Фото: УНІАН

Командування збройних сил Російської Федерації все ще тримає підрозділи у Брянській та Курській областях.

З метою недопущення перекидання підрозділів наших військ на Сіверському напрямку командування збройних сил Російської Федерації продовжує утримувати у прикордонних районах Брянської та Курської областей підрозділи зі складу Східного військового округу.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ. 

За інформацією командування, з території РФ ворог обстрілює населені пункти на території Сумської та Чернігівської областей.

Нагадаємо, російські війська обстрілюють усю Донецьку область. Найбільше від російської зброї сьогодні, 17 травня, постраждала Авдіївка.

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