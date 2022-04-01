Ворог окопався у Бучанській громаді: найнебезпечніші напрямки та ситуація у Київській області 1 квітня

Ворог окопався у Бучанській громаді: найнебезпечніші напрямки та ситуація у Київській області 1 квітня

Мародерство та насильство над громадянами України продовжується.

Російські окупанти продовжують частково відходити з півночі Київської області в напрямку державного кордону з Республікою Білорусь. Відзначається рух спільних колон техніки різної кількості ворога. До складу конвоїв також входять цивільні транспортні засоби (вантажі, автобуси, маршрутки, авто), які були викрадені російськими окупантами під час тимчасової окупації територій.

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Про це 1 квітня повідомляє офіційний Telegram-канал голови Київської обласної державної адміністрації Олександра Павлюка.

"На тимчасово окупованих територіях російський ворог продовжує свої протиправні дії, обмежуючи пересування мирних жителів, використовуючи будинки та квартири місцевих мешканців для розміщення персоналу, тримаючи в заручниках місцевих мешканців та активістів. Мародерство та насильство над громадянами України продовжується", - йдеться у повідомленні.

Так, найбільш небезпечними напрямками залишаються:

населені пункти вздовж Житомирської траси

Буча – Ворзель – Гостомель

Немішаєве

Дмитрівська громада

Макарівська громада

північ Вишгородського району

території деяких населених пунктів Баришівської, Калитнянської, Великодимерської громад

Обухівський, Бориспільський, Білоцерківський та Фастівський райони. Ситуація контрольована та спокійна. Без обстрілів. Сили оборони у підвищеній готовності.

Бучанський район. Ситуація напружена, але контрольована.

Макарівська та Ірпінська громади - під контролем ЗСУ

Гостомельська громада - ворог залишив селище

Бучанська громада - ворог окопався

Багато зруйнованої інфраструктури

Броварський район. Баришівська, Калитянська та Великодимерська громади - багато мінувань та зруйнованої інфраструктури.

Вишгородський район. Іванківська, Димерська та Поліська громади - гуманітарна катастрофа. Славутич - заблокований.

Варто зазначити також, що ЗСУ повернули під свій контроль 28 населених пунктів на Київщині і Чернігівщині.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 37-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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