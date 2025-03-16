Ворог перетворив шахту "Центральна" на руїни: у DeepState повідомили, як тримаються там бійці ЗСУ

Окупанти перетворили шахту "Центральна" на руїни, відповідно надалі там триматися тяжко. Окрім того, що армія РФ переважає у кількості особового складу, вона ще й провіла ротацію і укомплектування.

Про це повідомляє український аналітичний OSINT-проєкт DeepState.

"В Торецьку не відбувалося ніякого контрнаступу, ми писали раніше, що ЛБЗ у місті не є статичною, відповідно в якійсь частині більше контролю противника, а в якійсь Сил Оборони. В той же час багато позицій без ротації з обох сторін. І останні зміни пов'язані з тим, хто чиї позиції знищив. ЛБЗ залишається вкрай динамічною та хаотичною", - йдеться у повідомленні аналітиків.

Як заявили в DeepState ворог перетворив шахту "Центральна" на руїни.

"Відповідно надалі там триматися вже нашим тяжко. У кацапів людей більше, тому в них більше можливостей. До того ж, ворог провів ротацію, завівши підрозділи 150 МСД РФ, які вкомплектованіші за ту ж 132 ОМСБр", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за територію шахти "Торецької" точаться важкі бої. Останньою стійкою точкою оборони там залишається терикон, ворог туди активно суне.

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