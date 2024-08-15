"Ворог переважає нас у 5-7 разів": відома волонтерка назвала те, що дозволить Україні перемогти РФ

Технологічна мілітаризація суспільства дозволить подолати Російську Федерацію у війні. Зараз ворог переважає Україну у п’ять-сім разів.

Про це розповіла волонтерка, засновниця "Центру підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська в інтерв'ю "Главкому".

Волонтерка зазначила, що для цього потрібен комплексний та збалансований підхід, зокрема, держава може компенсувати вартість навчання військових у приватних школах.

"Держава може це компенсувати, тим більше, що це не такі великі гроші. Один боєць, працюючи з безпілотними системами, може врятувати життя цілій роті – добрій сотні людей. А його підготовка може коштувати державі всього 5-7 тис. гривень", – зазначила Марія Берлінська.

За її словами, має бути не суто державне фінансування. Школи також можуть включатися і шукати кошти, наприклад, через надання комерційних послуг цивільному населенню. І багато шкіл це успішно реалізовують.

"Спільно перемогти ми можемо, якщо діятимемо розумно, об'єднано, і технологічно. Технологічна мілітаризація суспільства дасть нам можливість перемогти навіть ворога, який переважає нас у 5-7 разів, а в чомусь – на порядки. Але при розумному підході навіть це можливо", – зазначила Марія Берлінська.

Нагадаємо, засновниця "Центру підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська також зазначала, що завдяки тиску громадських активістів України на дипломатів Заходу, нашій державі надали сучасну авіацію, зокрема, винищувачі F-16.

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