Ворог переважає в зброї на Луганщині, але мобільні українці не дають шансу на прорив

Ворог переважає в зброї на Луганщині, але мобільні українці не дають шансу на прорив

Важкі бої тривають у Луганській області - російські війська продовжують обстрілювати Лисичанськ та Сєвєродонецьк, а також намагаються прорвати оборону на флангах, щоб взяти наші війська у цьому районі в оточення.

Мобільні групи українські військових швидко висуваються в райони імовірного прориву, щоб артилерією знищити ворожу техніку, йдеться в ТСН.

На розгортання батареї бійці витрачають лічені хвилини. Хлопці поспішають, за якихось півтора десятки кілометрів звідсіля згрупувалися російські танки, ще якась година і вони можуть почати наступ. Але після роботи українців уже ,очевидно, не зможуть.

За кожним пострілом артилеристів уважно стежать з безпілотників. Оператор переконує, відео знищення російських бронетехніки феєричне, його покажуть трохи згодом. Але затримуватися на цій галявині нашим бійцям теж не варто, ворог доволі швидко визначає звідки стріляють.

Легендарний командир, герой України на псевдо "Да Вінчі" заспокоює, ситуація на Луганщині та Донеччині непроста, ворог суне, намагається задавити кількістю, але в нього нічого не вийде. От тільки цивільних шкода. «Вони просто все засипають артилерією, перевага, можливо, в кількості артилерійських батарей, ракетних ударів і розумієш, на жаль, що всі ці села російські війська будуть спалювати», - каже "Да Вінчі".

І не лише села, ворог знищує цілі міста, як от Лисичанськ. Проїхати туди останніми днями відважуються лише відчайдухи – відрізок дороги перед містом постійно обстрілює ворог. "Да Вінчі" витискає зі старенького авто все, на що те здатне, щоб потрапити у місто, в якому досі залишаються цивільні. Тут потрощені автомобілі, будинки, порожні вулиці, люди намагаються не затримуватися на відкритій місцевості – стріляють, але мусять виходити з підвалів у пошуках продуктів.

«Гуманітарку уже не дають, давали, де була пошта, перестали вже давати», - каже місцева мешканка Людмила.

Власне вже й самої пошти не стало, російська артилерія повністю розбила будівлю. Місцевим, які часто розповідали, що не все так однозначно, здається стає зрозумілим, хто бомбить Донбас. «Ну, Росія, мені видно як вони йдуть, Севєродонецьк у мене як на долоні», - тепер кажуть місцеві.

ЗСУ просуваються в райони ймовірного прориву росіян і знищують ворожу техніку

Насправді, що відбувається у світі жителі Лисичанська вже й не знають, вони відрізані від будь-яких новин. Тому поміж обстрілів збираються разом, щоб хоча б поговорити, ось так, по-старому, на лавочках.

Луганщина у вогні, бо у ворога більше набоїв, більше артилерії, але ж ми на своїй землі.

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