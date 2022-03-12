Ворог під Києвом знищив вже другий продовольчий склад і прицільно гатить по селах з реактивної артилерії

З 1200 хат вже кожна друга пошкоджена, а деякі взагалі знищені.

Напружена ситуація була сьогодні на півночі Київської області, рано вранці ворогу вдалося підпалити продовольчі склади, він також продовжує обстрілювати села з реактивної артилерії. Натомість українські військові окопуються, тримають лінію оборони.

Про це йдеться в ТСН.

Сивий стовп диму до самого неба - так горять десятки тон мороженої курятини, свинини, риби та пельменів. О 3 ночі росіяни ракетою поцілили у величезні склади у передмісті Броварів. Пожежники як можуть гасять пожежу, якій не видно кінця-краю. Складається враження, що ворог намагається розбомбити всі запаси їжі, щоб кияни почали голодувати, адже ще на початку війни подібними ракетними ударами були знищені склади на Житомирському напрямку.

Мешканців цього села окупанти вирішили чомусь просто знищити. Десятки ракет надпотужної реактивної системи "Ураган" накрили сільські хати, одна ракета пробила стелю і влетіла в квартиру. Але дива таки стаються, жодна ракета не вибухнула, але ворог не зупиняється, село обстрілюють постійно.

Тут передова - річка, підірваний міст, тут до десятка одиниць підбитої ворожої техніки. Ворожа піхота навіть спромоглася перейти через річку, але не встигла закріпитися. Тіла російських військових і досі лежать на березі. «Тут було 3 таких великих бої, зараз з 3 години ночі артобстріли десь до 8 ранку, чільно, відносно. Вони петляють, шукають, на зараз ми даємо відсіч сто відсотків в будь-якому напрямку», - кажуть військові.

Ситуація в Київській області: окупанти підпалили продовольчі склади і продовжують обстрілювати села

Всюди розкидані речі окупантів, ось хтось з них загубив брендовані шкарпетки з написом "Росія". На іншому боці річки уже ворог, вони йдуть в атаку з усім «добром» - тут і тушонки і сухпайки, і засоби гігієни. Трохи осторонь з відірваною баштою самотньо стоїть відносно новітній російський танк Т-90. Горить так само добре як і старіші Т-72, каже командир Олег.

Про масштаби боїв говорить староста села. Каже, у населеному пункті 1200 будинків, постраждав кожен другий. « Може пів села, бо ось ця частина села нема ні одного будинку, щоб не зачепило, там дах, але 55 – це абсолютно знищені. Цивільні люди постраждали, 2 загинуло, троє поранених», - каже староста села Юрій Костира.

Навіть це розбите село українські військові здавати не хочуть. Вони готові до нових зустрічей з росіянами. От тільки попередню "партію" прикопають, бо ними вже починають цікавитися місцеві собаки.