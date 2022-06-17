Ворог підраховує свої втрати: на Луганщині ЗСУ відбили штурм окупантів біля селища Ниркове - Генштаб

Ворог підраховує свої втрати: на Луганщині ЗСУ відбили штурм окупантів біля селища Ниркове - Генштаб

Противник безуспішно вів штурмові дії в районах населених пунктів Берестове та Кодема. Зазнав втрат і відійшов.

На Бахмутському напрямку ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Миколаївка, Білогорівка, Покровське, Зайцеве та Степне.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу Збройних сил України за 17 січня.

"Поблизу Гірського українські захисники вибірковим вогнем припинили спробу ворожої розвідки боєм. Також противник знову безуспішно вів штурмові дії в районах населених пунктів Берестове та Кодема. Зазнав втрат і відійшов", - йдеться у зведенні.

За даними Генштабу, після перегрупування, за підтримки артилерії, окупанти здійснили спробу штурмових дій неподалік Ниркового. "Українські воїни вогнем змусили їх відмовитись від цієї ідеї. Зараз ворог підраховує свої втрати", - повідомляється у зведенні.

Нагадаємо, радник очільника Офісу президента Олексій Арестович зробив прогноз на найближчі тижні на фронті та зазначив, що червень - найважчий місяць від початку війни.

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