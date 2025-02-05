Ворог підриває канал і використовує димові завіси: ОТУ "Луганськ" про обстановку у Часовому Яру

Ворог намагається проводити з району Північний у напрямку центральної частини міста.

На Часовоярівському напрямку протягом минулої доби відбулося три боєзіткнення з ворожими силами, а також зафіксовано 146 артилерійських обстрілів з боку загарбників.

Про це в етері телемарафону заявив речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець.

Він розповів, що на даному відтинку фронту ворог дещо змінив свою тактику, використовуючи димові завіси та проводячи атаки в умовах обмеженої видимості.

"Більшість штурмових дій вже на зараз ворог намагається проводити з району Північний у напрямку центральної частини міста. Переміщення здійснюються в ранковий час, в умовах обмеженої видимості, а також останнім часом активно застосовує дими при штурмах та переміщеннях", - розповів Запорожець.

Він заявив, що ворог також припинив використовувати канал Сіверський Донець.

"Але, проте, на сьогодні ворог зробив три підриви на різних відтинках каналу для можливого використання цих проходів як логістичних маршрутів", - розповів військовий.

Раніше повідомлялося, що на Торецькому напрямку російські війська активно використовують міни для знищення укриттів та мінування території, щоб просуватися вперед.

Ми раніше інформували, що загарбники продовжують наступальні дії на Куп’янському напрямку, однак безрезультатно.

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