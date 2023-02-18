Ворог підтягує свіжі резерви, проте місто стоїть: військовий з Бахмута розповів про наступ окупантів

Військовослужбовець Збройних сил України з позивним "Киянин" розповів, що станом на 18 лютого ситуація у Бахмуті на Донеччині контрольована. Окупанти трохи зменшили атаки через значні втрати, вони чекають на резерв.

Про це він сказав у соцмережах.

"Інтенсивність боїв зменшилась, тому що окупанти зазнали великих втрат, вони зараз підтягують свіжі резерви. "Зеки" у них майже закінчились, їх залишилось 20-30%, а новомобілізовані вже помирати не дуже хочуть, тим паче, вони не розуміють, за чиї інтереси мають помирати, тому вони починають "петляти". Військові, яких відправили з непідконтрольних територій Луганської та Донецької областей, вже також не дуже хочуть помирати. Ворог намагається пролізти до Бахмута з усіх сторін. Але у нас є багато добровольчих батальйонів, механізованих та штурмових бригад. Там наші козаки стоять, дають достойну відсіч ворогу. Бахмут стоїть, Бахмут тримається, Бахмут під українським прапором", - розповів він.

Військовослужбовець ЗСУ також звернувся до росіян і наголосив, що їхні "вкиди" про великий наступ не лякають українських військових.

"Ваша ІПСО про великий наступ, про те, що ви зібрали безсмертну кількість армії, танків, літаків, але кого ви можете залякати в Україні. Ті хто були налякані, вже давно не в Україні, хто знає, що робити, той те і робить", - наголосив він.

Оборона Бахмута

Військове керівництво Росії знову змінило дату "взяття Бахмута" – тепер до 24 лютого. Аналітики Інституту вивчення війни прогнозують, що ЗСУ зламають плани Володимира Путіна щодо захоплення Бахмута. Завдання, яке поставив диктатор, вимагатиме значно вищих темпів російського просування, аніж ті, що були протягом багатьох місяців. Для цього в окупантів сил немає.

За даними Генштабу, станом на 18 лютого 2023-го ЗСУ знищили 142 270 солдатів армії Росії.

Російські загарбники продовжують спроби наступу на бахмутському напрямку.

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