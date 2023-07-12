Ворог пішов у наступ на 4 напрямках, тривають важкі бої – Маляр

Заступниця міністра запевнила, що українські захисники успішно стримували наступ і ворог не просунувся.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла про головні події на фронті за останню добу, 12 липня.

Схід

На сході українські захисники успішно стримували наступ російських військ на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

"Ворог не просунувся. Тривають важкі бої", – каже Маляр.

За її словами, на Бахмутському напрямку, на південному фланзі довкола Бахмута, ЗСУ сьогодні наступали. Є просування. Зараз наші військові закріплюються на зайнятих рубежах.

Південь

Сили оборони України продовжували наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Також читайте Противник посилив контррозвідку в тимчасово захопленому Маріуполі – Генштаб

"Військові виконують чимало задач, спрямованих на ослаблення ворога та відпрацювання обстановки до подальших дій", – каже Маляр.

Вона нагадала, що за останні тижні ЗСУ на півдні суттєво підірвали наступальні та оборонні спроможності окупантів. Тому через знищення великої кількості складів з боєприпасами, кількість ворожих обстрілів зараз знизилась.

Інших деталей заступниця міністра не уточнила.

Раніше президент Володимир Зеленський відповів, коли він очікує на перемогу України у війні.

Нагадаємо, що на Таврійському напрямку ЗСУ знищили понад дві роти окупантів. Також повідомлялося, що на Бердянському напрямку під час наступу українські війська мають частковий успіх уздовж лінії фронту.