Ворог платить високу ціну: в ЗСУ доповіли про ситуацію на Авдіївському напрямку

Противник здійснив 849 артобстрілів на Таврійському напрямку, але зазнав численних втрат у живій силі і техніці.

Російські війська надалі проводять наступальні дії на Авдіївському напрямку 11 жовтня, однак наразі українські війська відбивають усі ворожі атаки.

Про це речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомив у ефірі телемарафону "Єдині новини".

Що відбувається на Авдіївському напрямку

"Ідуть бої. В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" противник силами близько трьох батальйонів за підтримки великої кількості танків та іншої бронетехніки веде наступальні дії. Зокрема, це фіксується в районах Авдіївки, Тоненького, Кераміка та Первомайського", – розповів Штупун.

"Хочу одразу заспокоїти всіх: відбито на даний час усі атаки ворога. Втрат рубежів і позицій наші воїни не допустили", – наголосив він.

Ситуація на східному та південному фронтах

Окрім того, Сили оборони успішно відбили понад 10 атак ворога в районі Мар’їнки та Красногорівки.

На Шахтарському напрямку російські війська вели безуспішні наступальні дії біля Золотої Ниви та Володиного.

"На Запорізькому – наші воїні покращили тактичне положення західніше Роботиного і продовжують стримувати ворога в районах Інженерного та Вербового", – зауважив речник Сил оборони.

Втрати окупантів на Таврійському напрямку

Він наголосив, що за свою активність загарбники платять дуже високу ціну. Так, загальні втрати російських військ лише за 10 жовтня сягнули 750 осіб. Троє окупантів здалися в полон.

Також знищено 98 одиниць ворожої військової техніки, ще 44 одиниці – пошкоджено:

знищено 18 танків, пошкоджено – 12

знищено 59 бойових броньованих машин,

5 артилерійських систем,

1 РСЗВ,

збито літак Су-25.

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"Серед таких цікавих знищених одиниць техніки – це БМПТ "Термінатор" – гордість російського воєнпрому. Знищено У-77 "Метеорит" – це так званий "Змій Горинич", як його військові називають. Це установка для розмінування. Знищено склад боєприпасів і ще два важливих об’єктів ворога", – розповів Штупун.

Українські артилеристи виконали за добу 1777 вогневих завдань. Водночас загарбники завдали 26 авіаударів, концентруючись на авдіївському на Мар’їнському напрямках. Також відбулося 56 бойових зіткнень і ворог здійснив 849 артилерійських обстрілів.

Нагадаємо, 11 жовтня керівник Авдіївської МВА Віталій Барабаш повідомив, що вночі і вранці відбувалися стрілецькі бої на півночі від міста. Російські війська обстрілювали українські позиції з "Градів", ствольної артилерії тощо.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Росіяни пішли штурмом, а відійшли з втратами! Бійці під Авдіївкою про наступ ворога

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