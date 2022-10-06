Ворог поцілив ракетами в житлові будинки у Запоріжжі: фото та відео

Будинки в центральній частині міста зазнали значних руйнувань, є постраждалі, людей рятувальники дістають з-під завалів.

Над ранок 6 жовтня внаслідок обстрілу російськими окупантами Запоріжжя у місті виникли пожежі, руйнувань зазнали житлові будинки.

Про це повідомили в Запорізькій ОВА.

"Ворог поцілив ракетами в житлові будинки Запоріжжя. Вони зазнали значних руйнувань. Є постраждалі. Рятувальники вже дістають людей з-під завалів", - йдеться у повідомленні.

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Голова Запорізької ОВА Олександр Старух зазначив, що точна кількість постраждалих наразі невідома.

Очевидці у місцевих Telegram-каналах опублікували відео жахливих руйнувань, яких зазнали цивільні об'єкти у центральній частині міста.

Такий вигляд зараз має центральний проспект Запоріжжя.

За попередньою інформацією, ворог завдав 7 ракетних ударів, влучивши у житлові багатоповерхівки.

Нагадаємо, під час атаки дронів-камікадзе на півдні України підрозділи ЗСУ ліквідували 6 безпілотників.

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