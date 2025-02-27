Ворог "получає по зубах": офіцер розповів про ситуацію на Покровському напрямку

ЗСУ продовжують здійснювати контрнаступальні операції на Покровському напрямку, попри чисельну перевагу ворога.

Про це повідомив підполковник ЗСУ Сергій Цехоцький.

"Правильна поведінка та розстановка сил, попри перевагу ворога у кількості, дає свої результати. Завдяки ретельній підготовці нам вдається проводити успішні контрнаступальні операції", — заявив Сергій Цехоцький.

За його словами, контрнаступальні операції на Покровському напрямку приводять ворога в ступор.

"Як тільки оперативна ситуація дозволяла проводити контрнаступальні дії, ми атакували, переходили в штурми і тим самим проводили, приводили ворога в ступор", — додав військовий.

Нагадаємо, втрати окупантів у війні проти України перевалили за 870 тисяч осіб.

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