Ворог посилив атаки на одному з напрямків, застосовує хімзброю: чи є загроза прориву

Активність окупантів на деяких напрямках пов’язана з політичними завданнями керівництва РФ та підготовкою до "виборів Путіна".

Російські війська активізували атаки у зоні відповідальності ОСУВ "Таврія", однак створення ударного кулака для прориву оборони ЗСУ зараз не фіксується.

Про це речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій повідомив у ефірі телемарафону 12 березня.

Ситуація в зоні ОСУВ "Таврія"

"Сьогодні у нас спостерігається ще більша активізація противника, коли до шостої ранку уже тривало 11 бойових зіткнень по всій лінії фронту. А з початку доби на ранок було зафіксовано 15 бойових зіткнень на Донецькому відрізку фронту і шість зіткнень – на Запорізькому", – розповів Лиховій.

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Він зазначив, що дві третини боїв вздовж лінії фронту припадає на зону відповідальності ОСУВ "Таврія".

Лиховій зазначив, що активність окупантів на деяких напрямках фронту пов’язана з політичними завданнями керівництва РФ та підготовкою до так званих президентських виборів.

Ситуація на Авдіївському, Оріхівському, Запорізькому напрямках

Спікер українських захисників також повідомив, що "гарячим" залишається Авдіївський напрямок. Досить напружена ситуація на Оріхівському, Запорізькому напрямкаах. Там російські війська атакують малими штурмовими групами, але не мають успіху.

"Чим більше він (ворог – ред.) атакує, тим більше результати бойової роботи показують знищення противника", – зазначив Лиховій.

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Росіяни застосовують хімічну зброю

Речник ОСУВ "Таврія" заявив, що російські загарбники використовують боєприпаси з отруйними речовинами, дедалі частіше порушуючи Конвенцію про заборону застосування хімічної зброї.

"За вчорашню добу зафіксовано ще п’ять випадків скидання із безпілотників боєприпасів із хімічною отруйною речовиною хлорпікрин. Всі вони припадають на Запорізькому напрямку. А за минулий тиждень росіяни близько 60 разів застосовували цю хімічну речовину", – розповів Лиховій.

Чи нарощує РФ сили для прориву

Він прокоментував, чи нарощують росіяни угруповання для потенційної спроби прориву.

"Ми бачимо всі спроби росіян провести певну ротацію, провести підсилення тих підрозділів, які у них виснажуються, винищуються, але немає підстав говорити, що на якомусь із напрямків ОСУВ "Таврія" противник формує ударний кулак для великого прориву вглиб нашої оборони", – повідомив речник.

Він додав, що угруповання ворога на Авдіївському напрямку налічує понад 48 тис. бійців, а на Запорізькому – близько 50 тис.

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни повідомили, що російська армія просунулася вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна на тлі позиційних боїв у цьому районі 11 березня.

Водночас Генштаб ЗСУ інформував, що окупанти намагалися прорвати оборону українських військ на Новопавлівському напрямку.

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