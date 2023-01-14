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Ворог посилив бойове угруповання в Чорному морі ще одним кораблем з "Калібрами"

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Ворог посилив бойове угруповання в Чорному морі ще одним кораблем з "Калібрами"

Фото: Associated Press

Загальна кількість ”Калібрів”, націлених на Україну, складає 28 ракет.

Російські окупанти посилили бойове угруповання в Чорному морі ще одним кораблем з "Калібрами".

Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".

"Продовжується нарощування ворожої присутності в Чорному морі. Ще один надводний ракетоносій зафіксовано на бойовому чергуванні. Загальна кількість "Калібрів", націлених на Україну, складає 28 ракет", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 14 січня, в оперативному командуванні "Південь" заявили, що у Чорному морі ворог збільшив угруповання до семи кораблів, серед яких один ракетоносій із восьма ракетами "Калібр" та два десантні кораблі. Пізніше стало відомо, що ворог вивів на бойове чергування ще один надводний і один підводний ракетоносій, загальний залп "Калібрів" склав 20 ракет.

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Дата публікації
Перегляди
1443
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