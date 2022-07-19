Ворог посилив обстріли Чугуєва: постійні вибухи провокують пожежі і смерті місцевих

Наслідки влучань красномовно свідчать: у дев’яти випадках із десяти б’ють окупанти по цивільній інфраструктурі, житлових будинках та вбивають і калічать місцевих жителів, йдеться в ТСН.

Найпотужніше ракетами з території рашистської Бєлгородської області впродовж останніх кількох діб нелюди гатили по Чугуєву. Вночі тут лунають вибухи й спалахують пожежі без упину. Відлуння потужних розривів лякає людей і світлої пори. Останні кілька днів потужні вибухи тут лунають багато разів на добу. «Позаминулої ночі почали о третій, о пів на четверту прилетіло чотири штуки. Потім того ж дня до містечка прилетіло. І минулої ночі – три», - розповідає місцевий.

Врожай до строку на одному приватному подвір’ї в Чугуєві над ранок зібрала вибухова хвиля. Господар обійстя зізнається: глибочезний басейн посеред двору не замовляв. Та російський “Іскандер” нікого й не запитував.

Зазвичай темної пори російські терористи запускають свої балістичні ракети від околиць Бєлгорода і до Харкова, те знаряддя убивства долітає секунд за 80, а до Чугуєва летить ще швидше. «Місто невелике, але немає жодної ділянки, яка б не постраждала. Якщо не в одній ділянці – то в іншій», - кажуть люди.

Минулої доби російські ракети влучили в Чугуєві у кілька споруд. Розбили водогін та крамницю будматеріалів. За день до того, просто у власних оселях однієї з місцевих багатоповерхівок рашисти “Іскандером” вбили трьох людей. Ще троє мешканців зазнали поранень. Минулої доби в самому лише Чугуївському районі на Харківщині медична допомога знадобилася пів десятку цивільних.

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