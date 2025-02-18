Ворог посилює тиск: у Куп’янську критична ситуація через обстріли та погодні умови

Російські війська ведуть вогонь із різних видів озброєння, обстрілюючи місто та лінію фронту з півночі та півдня.

Начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін повідомив, що ситуація в місті залишається надзвичайно складною через постійні ворожі обстріли та складні погодні умови.

Про це він розповів в ефірі телеканалу "Еспресо".

За його словами, російські війська ведуть вогонь із різних видів озброєння, обстрілюючи місто та лінію фронту з півночі та півдня. Окупанти намагаються наступати, активно використовуючи безпілотники.

"Наразі дуже важка й критична ситуація. Це стосується лінії фронту, безпекової ситуації, соціальної й критичної інфраструктури. Крім безпекової ситуації, зараз дошкуляють погодні умови. Наші комунальні служби 24/7 борються за рятування багатоквартирних будинків, оскільки велика кількість людей відсутня. Є перемерзання системи всередині будинків", – наголосив Беседін.

Крім обстрілів, загрозу створюють удари, які порушують логістичні шляхи та ускладнюють забезпечення життєдіяльності громади.

Оперативна ситуація на Куп'янському напрямку. / Фото: t.me/DeepStateUA

"Ворог постійно обстрілює місто з усіх видів озброєння. Ворог дуже близько по всій лінії фронту, і з півночі, і з півдня. Окупанти намагаються наступати, застосовуючи БПЛА. Відбуваються постійні удари, які, на жаль, контролюють логістичні шляхи та ускладнюють забезпечення життєдіяльності громади", – сказав експерт.

Нагадаємо, що росіяни намагаються оточити Куп'янськ. На Північному напрямку ворогу вдалось створити плацдарм для наступу.