Ворог потрапив у "вогневий мішок" і може, або поспішно відступити, або забути про тих, хто в оточенні - експерт

Ворог потрапив у "вогневий мішок" і може, або поспішно відступити, або забути про тих, хто в оточенні - експерт

Переваги українців як у Бучі так і біля річки Ірпінь.

Військовий експерт Сергій Грабський проаналізував інформацію про оточення угруповання ворога поблизу Києва і за його даними для росіян є лише погані новини.

Про це він розповів в ефірі Радіо НВ

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"Таке оточення має місце, назвати його щільним кільцем поки важко, тому що треба розуміти, що організувати це надзвичайно складно. Натомість концентрованими, комбінованими діями наших військ вдалося відбити Макарів, досить важливий пункт, який захопили росіяни. Вдалося відтіснити їх від житомирської траси на більшості її протяжності. І вдалося здійснити так зване оперативне оточення і утримувати підрозділи російських військ у певному «вогневому мішку»", - зазначає експерт.

Він також відзначає і перевагу українців на рубежах річки Ірпінь, де також ціла навала окупантів.

"Так само стримуючи противника на рубежах річки Ірпінь, не дозволили йому перейти цю річку, нанесли йому серйозні втрати. Таким чином можна сказати, що з цього напрямку, з північно-західного напрямку на сьогоднішній день загроза наступу відсутня, тому що противник не може ані зконцентрувати війська, ані здійснити маневр ресурсами. І задача його зараз або втримати позиції, що майже неможливо за тих умов, або поспішно відступати, або просто забути про ті війська, які опинилися в оперативному оточенні наших військ", - зазначив Грабський.

Нагадаємо, напередодні військовий експерт Валентин Бадрак зазначив, що оточити у українців росіян є більше шансів з двох причин - перша із них - великі втрати серед вищого військового керівництва. Вже знищено 20 офіцерів високих звань. Тож там є не лише моральна дезорієнтація, але і тактична. А другим фактором, що є позитивним чинником для українців, є те, що навіть елітні війська росіян несуть сильні втрати серед особового складу.

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