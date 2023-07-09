"Ворог повертається на позиції, які займав до підриву Каховської ГЕС": Гуменюк про ситуацію на півдні

Ситуація на півдні України залишається складною, зокрема, у деяких росіян діагностують холеру.

Про це розповіла керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Ситуація залишається досить складною, розвивається потужно і енергійно. Оскільки ворог, безуспішно вишукуючи напрямок, звідки йому чекати максимального удару, намагається обстрілювати населені пункти вздовж лінії фронту", - зазначила Гуменюк.

За її словами, загарбники зменшили інтенсивність обстрілів, утім, використовують керовані боєприпаси.

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Натомість українським військовим вдалося знищити п’ять складів боєприпасів у смузі лівого берега.

"Кількість обстрілів зменшилася до 70, а раніше вона трималася на рівні від 90", - додала речниця ОК "Південь".

Крім того, ворог частково повернувся на позиції, які займав до підриву Каховської ГЕС.

"Там, де вода відійшла досить сильно, - вони повертаються. Але ця робота для них ускладнена своїм же мінуванням. Тому що воно стало стихійним після того, як вода попрацювала з їхніми мінно-вибуховими загородженнями", - сказала вона.

Також Гуменюк додала, що у росіян важка гуманітарна ситуація.

"Вони продовжують дуже серйозно потерпати від кишкових інфекцій і деякі лікарі діагностують це як холеру", - сказала речниця.

Нагадаємо, на тимчасово окуповані території на півдні України агресорка Росія перекинула майже все Східне угрупування військ. Це може свідчити про слабку оборону окупантів на цій ділянці фронту.

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