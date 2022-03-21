Ворог продовжує блокування Сум та обстріли Харкова і Чугуєва: яка ситуація на Слобожанському напрямку

Ворог продовжує блокування Сум та обстріли Харкова і Чугуєва: яка ситуація на Слобожанському напрямку

Окупанти намагаються встановити контроль над Ізюмом.

На Слобожанському напрямку станом на 21 березня активних наступальних дій ворог не веде.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що ворог продовжує блокування міста Суми. Наявними силами намагається блокувати місто Харків, здійснює вогневий вплив по оборонних рубежах та цивільній інфраструктурі українських міст Харкова та Чугуєва.

Окупанти продовжують докладати значних зусиль для встановлення контролю над містом Ізюм, у вказаному районі проводиться роззосередження військ. Противник намагається посилити угруповання, облаштовує смугу опорних пунктів, додають у Генштабі.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 26-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова наголошує, що російські окупанти вбивають щонайменше 5 наших дітей щодня. Станом на 21 березня від рук росіян загинули вже 115 дітей.

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