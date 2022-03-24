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Ворог продовжує блокувати Суми, у напрямку на Харків активних дій не проводив - Генштаб

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Ворог продовжує блокувати Суми, у напрямку на Харків активних дій не проводив - Генштаб

Getty Images

На Ізюмському напрямку окупанти зазнали втрат.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує блокування міста Суми.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"У напрямку на Харків активних дій не проводив. Основні зусилля зосередив на руйнуванні цивільної інфраструктури міста", - йдеться в повідомленні.

Крім того, на Ізюмському напрямку успіху не мав. Зазнав втрат. Відступив в район південної частини міста.

Нагадаємо, що станом на 24 березня загальні бойові втрати серед особового складу окупантів склали близько 15,8 тисячі осіб.

Також ЗСУ за добу знищили 11 повітряних цілей окупантів.

Оперативна інформація від Генштабу станом на 6 ранку 24 березня

Оперативна інформація від Генштабу станом на 6 ранку 24 березня

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