Хочуть зробити попелище мертвої землі: окупанти скинули дві надпотужні авіабомби на Маріуполь

Місто зазнало ще більших руйнувань.

Російська авіація у вівторок, 22 березня, скинула дві надпотужні авіабомби на Маріуполь у Донецькій області.

Про це повідомляє міська рада з посиланнням на "АЗОВ-Маріуполь".

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"Ворог продовжує цинічно нищити український Маріуполь. Російська авіація сьогодні скинула дві надпотужні авіабомби. Місто зазнало ще більших руйнувань. Вже вкотре стає зрозуміло, що окупантів не цікавить місто Маріуполь. Вони хочуть зрівняти його з землею та зробити з нього попелище мертвої землі", - йдеться у повідомленні.

Куди впали бомби, а також які є руйнування, не повідомляється.

Як повідомлялося, широкомасштабне вторгнення Росії в Україну триває вже 25-й день. Найгірша ситуація у Маріуполі, який вже 18-ту добу перебуває в облозі. У місті немає світла, опалення, води, зв'язку, туди не можна доставити ліки та їжу. Щодня Росія скидає на Маріуполь по 50-100 авіабомб, вбиваючи велику кількість людей. Окупанти довели місто до гуманітарної катастрофи та зруйнували його майже на 90%.

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