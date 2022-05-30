Ворог продовжує обстріли Гуляйполя на Запоріжжі: зруйновано понад 50 об'єктів інфраструктури (фото)

Місто постійно перебуває під ворожим вогнем.

Протягом минулої доби зафіксовано найбільшу кількість звернень від жителів Гуляйполя Запорізької області щодо завданих руйнувань.

Про це повідомляє Запорізька ОВА.

Внаслідок атак окупантів зруйновано понад 50 об'єктів цивільної інфраструктури.

29 травня ворог нещадно обстрілював багатоповерхівки, приватні помешкання та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

"Внаслідок збройної атаки в домівках мирних жителів вибиті вікна та двері, пошкоджені стіни та шиферне покриття на дахах. У дворах людей потрощено прибудинкову територію, парканні огорожі, гаражі та інші господарчі будівлі", - йдеться у повідомленні.

Від артилерійського обстрілу пошкоджено близько десятка продовольчих магазинів, місцевий будинок молитви та поштове відділення.

Нагадаємо, у МВС розповіли, як далеко ЗСУ просунулися на Херсонському і Запорізькому напрямках.

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