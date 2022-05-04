Ворог продовжує обстріли Харкова: під ударом опинився Київський район, там сталося кілька пожеж

Ворог продовжує обстріли Харкова: під ударом опинився Київський район, там сталося кілька пожеж

Зайнялися житлові будинки, господарські споруди приватні автомобілі.

Ворог продовжує обстріли Харкова.

У середу, 4 травня, під ударом опинився Київський район. Через російські обстріли там сталося кілька пожеж. Зайнялися житлові будинки, господарські споруди приватні автомобілі. Усі загоряння оперативно ліквідували пожежники.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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"На вулицях перебувати ще вкрай небезпечно, не ігноруйте сигнали тривоги", - просить він.

За даними Синєгубова, запеклі бої на території Харківської області тривають. Ворог намагається йти в наступ та обстрілює з артилерії позиції наших захисників. Під обстрілами перебуває і мирне населення. Там, де дозволяє ситуація, обласна влада проводить організовану евакуацію.

"Наші бійці Збройних сил України мають немало бойових здобутків, про які детальніше обов’язково розкажемо згодом", - уточнив він.

Голова Харківської ОВА додав, що сьогодні отримали евакуаційні автомобілі, які будуть транспортувати пацієнтів до закладів медицини. А також реанімобіль для обласної лікарні.

Нагадаємо, у Харкові невідомі заклали вибухівку на одному з об’єктів інфраструктури міста. Правоохоронцям вдалося її знайти та знешкодити.

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