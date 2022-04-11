Ворог продовжує обстрілювати цистерни з азотною кислотою в Луганській та Донецькій областях

Ворог продовжує обстрілювати цистерни з азотною кислотою в Луганській та Донецькій областях

Місцевих мешканців закликають підготувати захисні маски для обличчя, змочені содовим розчином.

Ворог продовжує обстрілювати цистерни з азотною кислотою в Луганській та Донецькій областях.

Про це повідомляє Патрульна поліція України.

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Азотна кислота — жовтого кольору, в результаті вибуху, хмара може світитися червоним, рожевим або бузковим кольором.

В разі вибуху ємностей з азотною кислотою не виходьте з укриття!

В приміщенні зачиніть двері та вікна!

Азотна кислота небезпечна при вдиханні, ковтанні та при потраплянні на шкіру та слизові оболонки. Пари кислоти викликають подразнювальну дію на дихальні шляхи.

При слабких отруєннях зʼявляються ознаки бронхіту, запаморочення, сонливість; при важких отруєннях — набряк легенів.

Для захисту від парів азотної кислоти користуються протигазами. Підготуйте захисні маски для обличчя, змочені содовим розчином.

При потраплянні на слизову поверхню ока азотна кислота викликає ураження з великим некрозом рогової оболонки та кон’юнктиви, що призводить до втрати зору. Тому негайно слід промити очі великою кількістю води.

Нагадаємо, Росія могла застосувати у Маріуполі хімічну зброю.

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