Ворог продовжує підготовку до наступу на сході України: у Генштабі розповіли, як саме

Ворог продовжує підготовку до наступу на сході України: у Генштабі розповіли, як саме

Основні зусилля противник зосереджує на захопленні міста Маріуполь.

Російські окупаційні війська продовжують підготовку до наступу на сході України.

Про це повідомляє Генеральний штаб України 7 квітня.

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"Окупанти здійснюють перегрупування військ з метою завершення формування наступального угруповання. Здійснюють заходи щодо нарощування авіаційної складової та системи управління, продовжують ведення розвідки", - розповіли в Генштабі.

Там додали, що основні зусилля противник зосереджує на захопленні міста Маріуполь, веденні наступу у районі міста Ізюм та спробах прорвати оборону на Донецькому напрямку.

Нагадаємо, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що битва за Донбас зараз буде ключовою та визначить подальший хід війни.

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