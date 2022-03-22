Ворог продовжує спроби форсування річки Ірпінь: яка ситуація у Київській області 22 березня

Наявні випадки дезертирства серед особового складу окупаційних військ.

Протягом 22 березня зафіксовано майже 30 обстрілів російськими окупантами житлових масивів та соціальної інфраструктури у Київській області.

Про це 22 березня повідомляє офіційний Telegram-канал голови Київської обласної державної адміністрації Олександра Павлюка.

Найбільші руйнування через обстріли зазнали:

Бучанський район

Броварський район

Вишгородський район

"ЗСУ та інші Сили оборони завдають удари по угрупованнях військ ворога, який намагався утримати захоплені рубежі. Ми досягли успіху на окремих напрямках... В Макарові та с. Мощун наші війська посилили свої позиції. Ворог продовжує спроби форсування р. Ірпінь. Попередньо, рашисти, які діють на території України, мають запаси боєприпасів та продовольства не більше, ніж на три дні. Аналогічно з пальним", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанти тероризують місцеве населення. Викрадають автомобілі та грабують магазини. У мирних жителів віднімають телефони, одяг, продукти. Наявні випадки дезертирства серед особового складу окупаційних військ. Так, в районі населеного пункту Гавронщина група окупантів викрала автівки, переодяглись у награбований цивільний одяг та виїхали в бік кордону з Білоруссю.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 27-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова наголошує, що російські окупанти вбивають щонайменше 5 наших дітей щодня. Станом на 22 березня від рук росіян загинуло 117 дітей.

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