У зоні ОТУ "Харків" російські окупанти продовжують спроби прориву в оборону українських військ. У Вовчанську відзначено активізацію повітряної розвідки з використанням БпЛА та переміщення особового складу. Частина позицій передана від штурмових загонів 4-ї добровольчої штурмової бригади підрозділам 153-го танкового полку 47-ї танкової дивізії. До бойових дій залучаються іноземні добровольці, зокрема громадяни Єгипту.

Про це повідомив Телеграм-канал оперативно- тактичного угруповання "Харків".

У районі Глибоке ворог намагався атакувати позиції Сил оборони, але безрезультатно. В Лозовій Рудці окупанти евакуювали власні безповоротні втрати.

Минулої доби відбулося 6 бойових зіткнень. Ворог завдав 1 ракетний та 5 авіаційних ударів, використавши 9 КАБів. Також було 39 ударів дронами-камікадзе та 487 обстрілів позицій Сил оборони України.

Сьогодні триває 4 бойових зіткнення в районах Глибокого та Вовчанська. Сили оборони України адекватно реагують на дії противника, посилюючи оборону та завдаючи втрат ворогу.

Втрати окупантів за минулу добу склали 99 осіб, знищено 38 одиниць техніки, включаючи 1 танк, 11 артилерійських систем, 6 автомобілів, 3 одиниці спеціальної техніки та 16 БпЛА. Знищено 56 укриттів особового складу та 1 пункт зберігання боєприпасів. Сили оборони України контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі агресії РФ.

Нагадаємо, угода між Німеччиною та США про розміщення американських ракет дальнього радіуса дії на території Німеччини може стати ефективним засобом стримування Росії.

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