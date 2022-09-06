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Ворог продовжує тримати напоготові носії крилатих ракет у Чорному морі

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Ворог продовжує тримати напоготові носії крилатих ракет у Чорному морі

Фото: УНІАН

Корабельне угруповання ворожого флоту продовжує тримати напоготові крилаті ракети у трьох морях.

Станом на 6 вересня у Чорному морі на бойовому чергуванні ворога перебувають 2 ворожі носії крилатих ракет "Калібр" загальним залпом – 16 ракет.

Про це повідомляє пресслужба ВМС ЗСУ.  

В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до 4 кораблів та катерів; у Середземному морі – 5 носіїв крилатих ракет "Калібр".

Також за добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – 13 суден; до Чорного моря –  14 суден, з них 2 судна продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Нагадаємо, Кремль підготував таємний звіт про глибокий занепад Росії.

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