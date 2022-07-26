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Ворог продовжує ведення бойових дій, тримаючись за укріплені рубежі оборони - оперативне командування "Південь"

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2028
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Ворог продовжує ведення бойових дій, тримаючись за укріплені рубежі оборони - оперативне командування "Південь"

Фото: Associated Press

Стала відома поточна оперативна ситуація на півдні України: підсумок 25.07.2022.

Про це пише оперативне командування «Південь»

  • Ситуація в операційній зоні південнобузького напрямку залишається складною, але контрольованою силами оборони.
  • Ворог продовжує ведення бойових дій, тримаючись за укріплені рубежі оборони. Намагається підтягувати резерви живої сили та техніки з кримського напряму.
  • В черговий раз ворожі сили кількістю до РТГр із залученням резервів, спробували здійснити наступальні дії з напрямку Іщенки на Білогірку. Зазнавши втрат, відступали.

Нагадаємо, РФ різко підвищила тиск на газопроводі "Уренгой-Помари-Ужгород", що може призвести до катастрофи.

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