Ворог продовжує ведення бойових дій, тримаючись за укріплені рубежі оборони - оперативне командування "Південь"

Про це пише оперативне командування «Південь»

Ситуація в операційній зоні південнобузького напрямку залишається складною, але контрольованою силами оборони.

Ворог продовжує ведення бойових дій, тримаючись за укріплені рубежі оборони. Намагається підтягувати резерви живої сили та техніки з кримського напряму.

В черговий раз ворожі сили кількістю до РТГр із залученням резервів, спробували здійснити наступальні дії з напрямку Іщенки на Білогірку. Зазнавши втрат, відступали.

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Нагадаємо, РФ різко підвищила тиск на газопроводі "Уренгой-Помари-Ужгород", що може призвести до катастрофи.

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