Ворог продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області - Генштаб

Протягом поточної доби ворог здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню та понад 25 авіаційних ударів з метою ураження військових та цивільних об’єктів на території України.

Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

Зберігається загроза масованих авіаційних та ракетних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на всій території України.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу Збройних сил України 5 вересня.

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В акваторії Чорного моря в готовності до застосування і далі перебувають носії крилатих ракет морського базування “Калібр” противника.

Протягом поточної доби ворог здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню та понад 25 авіаційних ударів з метою ураження військових та цивільних об’єктів на території України.

Противник завдав авіаударів по районах населених пунктів Залиман Харківської області; Дмитрівка, Богородичне, Зайцеве, Кодема, Соледар, Яковлівка, Красногорівка Донецької області та Дорожнянка Запорізької області.

Нагадаємо, окупанти відключили Каховську ГЕС і залишили без світла частину двох областей.

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