Ворог проводить піхотні штурми і посилив авіаудари: офіцер описав ситуацію на Донеччині

Загарбники штурмують і скидають КАБи на позиції українських військ.

Російські війська на Донеччині проводять інтенсивні піхотні штурми та збільшили кількість авіаударів по позиціях Сил оборони України.

Про це офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький повідомив у ефірі телемарафону 27 лютого.

Боєць повідомив, що ситуація на напрямку, де воює 59-та бригада, напружена. Ворожі обстріли не припиняються.

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"Впродовж вчора і сьогодні були піхотні штурми (з боку ворога – ред.). Вчора – трохи більшими групами, сьогодні – трохи меншими: по три-чотири людини. Тому що все-таки "м'ясо" у них закінчується. Але інтенсивність продовжується", – розповів Цехоцький.

Він додав, що також збільшилась кількість ворожих авіаударів по позиціях українських військ. Окупанти скидають КАБи.

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"Робимо все, щоб зупинити ворога", – наголосив офіцер.

Нагадаємо, напередодні в ОСУВ "Хортиця" повідомили, що росіяни наблизилися до Часового Яру Донецької області. Українські війська будують там інженерні укріплення, які не дозволять ворогу здійснити "легку прогулянку".

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