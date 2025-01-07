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Ворог прорвав оборону ЗСУ на Лиманському напрямку - деталі від військового

Ворог прорвав оборону ЗСУ на Лиманському напрямку - деталі від військового

Що відомо про оборону на Лиманському напрямку / Фото: Associated Press

Ситуація на Лиманському напрямку складна.

Російські окупанти змогли прорвати українську оборону на Лиманському напрямку, що дало їм змогу просуватися до селища Колодязі в Лиманській міській територіальній громаді Донецької області.

Про це повідомив командир взводу 24-ї ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов з позивним "Осман".

"П**ари змогли прорвати нашу оборону на Лиманському напрямку, просуваються до н.п Колодязі від Іванівки, ситуація складна", - написав він.

Тим часом, за словами військового експерта Владислава Селезньова, ворог має намір створити мінімум три плацдарми, зокрема й на Лиманському напрямку.

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